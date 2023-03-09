Во Владимире не стали менять название улицы Усти-на-Лабе

Улица Усти-на-Лабе Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшегося на днях заседания топонимической комиссии среди прочих вопросов был рассмотрен вопрос о переименовании улицы Усти-на-Лабе, которую ранее предлагалось назвать улицей Донбасской.

В ходе обсуждения комиссия приняла решение оставить улице прежнее наименование в связи с тем, что большинство жителей Усти-на-Лабе против смены ее названия.

На этом же заседании рассматривался вопрос о переименовании Октябрьского проспекта в проспект Александра Невского, но комиссия дала ответ, что для более детального изучения необходимо предоставить пакет документов. Так что Октябрьский проспект пока тоже сохранил свое привычное наименование.