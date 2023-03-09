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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:09

В Суздале телефонный мошенник приговорен к колонии строгого режима

При этом мужчина уже отбывает срок в местах лишения свободы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Суздальским районным судом было рассмотрено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества и по двум эпизодам покушения на мошенничество.

Судом установлено, что мужчина, находившийся в заключении, по телефону совершал звонки разным людям и по стандартной мошеннической схеме сообщал им заведомо ложные сведения о том, что их близкий человек якобы попал в беду. При этом он требовал от потерпевших перевода денег на счета, которые указывал сам.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.