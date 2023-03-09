Из Владимира за 8 марта вывезли более 2300 кубометров снега

Городские коммунальные службы Владимира отчитались о ходе уборки города от выпавшего за последние дни снега. Так, за прошедшие сутки, то есть за праздничный день 8 марта из города было вывезено свыше 2300 кубометров снега — самосвалы выполнили около 115 рейсов. Также израсходовано 184 кубометра песко-соляной смеси.

С утра 9 марта уборку снега, снежной наледи и антигололедную обработку проезжей части городских улиц и тротуаров выполняли 43 единицы спецтехники муниципального «Центра управления городскими дорогами» и 64 рабочих ручной уборки. В частности, задействованы 13 комплексных дорожных машин, 2 грейдера, тракторы со щетками, погрузчики, самосвалы.

Уборку снега и антигололедную обработку городских общественных пространств ведут работники трех районных МКУ «Благоустройство». Ежедневно на эти работы направляются около 50 дворников, а также тракторы с навесным оборудованием, самосвалы и другая спецтехника.