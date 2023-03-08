Владимирских родителей через мессенджеры предупреждают об опасности ЧВК "Редан"

Фото с сайта pexels.com. Автор - Anna Nekrashevich.

Уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская опубликовала у себя в телеграм-канале сообщение к родителям об опасности участия несовершеннолетних в молодежном объединении ЧВК "Редан". По ее словам данное сообщение было передано ей представителями областной полиции.

Вот текст сообщения:

"Уважаемые родители! В конце февраля 2023 года в СМИ и телеграм-каналах распространяются новости о противоправных действиях в крупных торговых объектах молодых людей, одетых в брюки в клетку, темные толстовки, майки с изображением паука и цифры 4 на нем, имеющим длинные черные волосы. О данных лицах пишут, как о представителях «ЧВК Редан»... Данная информация вызывает интерес у подростков. Пытаясь разобраться в происходящем, они массово приходят в назначенные провокаторами места. Таким образом, детей пытаются вовлечь в массовые беспорядки. В ряде крупных городов Российской Федерации на улицах и в крупных торговых центрах происходят массовые сборы детей и молодежи, в некоторых случаях сопровождающиеся драками. При участии в данных мероприятиях существует огромный риск причинения вреда жизни и здоровья детям. Родители! Не позволяйте манипулировать детьми!.."

После этого в сообщении просят родителей установить жесткий контроль за детьми. И при любом подозрительном действии жаловаться в правоохранительные органы. Стоит уточнить, что в российском сообществе до сих пор нет единого мнения о том, что такое вообще ЧВК "Редан". Изначально это было просто подростковое объединение по интересам, в которое входили любители японской мультипликации (аниме) и манги. Однако в феврале ряд вирусных видео спровоцировал шумиху, скорее показывающую непонимание взрослыми интересов своих детей.