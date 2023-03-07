Владимирский Минздрав опроверг сокращение фонда оплаты труда на «скорой помощи»

На встрече коллектива ССМП Владимира с министром здравоохранения региона Артемом Осиповым. Фото: Минздрав Владимирской области

По словам председателя профсоюза «Действие» ССМП Владимира Екатерины Ашаевой, в ходе работы комиссии по вопросу стимулирующих выплат обнаружилось, что фонд оплаты труда по сравнению с предыдущим годом был сокращен на 9 миллионов рублей.

Однако в Минздраве Владимирской области поспешили уточнить, что на самом деле этот фонд на станции «скорой помощи» областного центра еще не сформирован окончательно. Пока еще не предоставлены окончательные взаиморасчеты с территориальным фондом ОМС по немедицинскому персоналу, административным сотрудникам и совместителям.

Поэтому цифры ФОТ пока являются не окончательными. При этом Минздрав еще раз заверил, что размер зарплаты сотрудников государственного здравоохранения в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом.