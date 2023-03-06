Во Владимирской области лица с судимостью не смогут водить автобусы и такси

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С 1 марта во Владимирской области вводятся ограничения на управление транспортом для лиц с судимостью.

Нельзя привлекать водителей к пассажирским перевозкам с судимостью за убийство, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, средней тяжести и более тяжкие, преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности.

При оформлении на работу, водителю нужно будет предъявить справку об отсутствии судимости работодателю. В случае поступления информации от правоохранительных органов о том, что сотрудник привлекался к уголовной ответственности, работодатель должен отстранить его от работы.

Сотрудники, состоящие в штате (по состоянию на 1 марта 2023 года), должны предоставить справку об отсутствии судимости или преследования не позднее 1 сентября 2023 года. В противном случае, грозит увольнение.