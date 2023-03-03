Застройку лугопарка "Дружба" отложили до экологической экспертизы

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Проект по застройке лугопарка "Дружба" снова отложили. Это следует из заключения о результатах общественных слушаний.

Неравнодушные владимирцы предложили исключить застройку на земельных участках, прилегающих к лесопарку «Дружба» и включить данную территорию в особо охраняемую природную территорию. И хотя изначально чиновники не видели в этом смысла, они были вынуждены пойти на уступки, поскольку было собрано больше 2 тысяч подписей и записано видеообращение к президенту.

В итоге было решено отложить рассмотрение документации до проведения государственной экологической экспертизы по признанию лугопарка «Дружба» особо охраняемой природной территорией.

Кроме того, отказались и от прохождения автомобильной дороги по территории парка. Также в мэрии подчеркнули, что размещение жилых домов возможно при условии обеспечения населения объектами социального обслуживания в радиусе нормативной доступности.