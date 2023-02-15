Мэрия Владимира: «Разговоры о застройке лесопарка «Дружба» - ложь!»

Разработчик проекта Антон Ерофеев рассказывает о будущем новом микрорайоне Владимира Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад власти столицы региона вынесли на обсуждение проект перспективной застройки юго-западных районов Владимира, и тут же были обвинены в том, что снова пытаются «провести» таким образом застройку парка «Дружба» и одноименного лесопарка. Чтобы развеять это мнение, 14 февраля мэрия провела большие общественные обсуждения.

«Скажите по-русски»

Мероприятие состоялось в городском Управлении архитектуры и градостроительства, а модератором выступил лично вице-мэр Владимира Сергей Сысуев, курирующий строительные вопросы города. Собрались тут чиновники, журналисты, проектировщики, спортсмены, архитекторы и просто активные жители города — как сторонники возведения новых кварталов, так и ярые противники.

Первым взял слово разработчик проекта Антон Ерофеев, который в нескольких словах поведал о том, что новый микрорайон, который возведут в районе нынешних земель совхоза «Вышка», будет включать в себя многоквартирные дома средней и малой этажности, пять детских садов, школу, спортивный комплекс с трибунами на 2500 человек с множеством спортзалов, а также поликлинику, больницу, магазины, автобусные остановки, многоуровневые парковки и многое другое. Плотность жителей должна составить около 300 человек на один гектар.

Сергей Сысуев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Основные акценты сделаны на неприкосновенности парка «Дружба» и лесопарка «Дружба», - объявил было Сергей Сысуев, но оказался внезапно перебит своим коллегой, руководителем городского Управления по связям с общественностью и СМИ Александром Карпиловичем.

Между чиновниками состоялся интересный диалог, достойный лучших римских ораторов.

- С одной стороны, я работаю в администрации. С другой я такой же житель Владимира. У меня в руках петиция в защиту парка и лесопарка «Дружба». Я первый подпишу ее, если не получу внятного ответа о том, что ни пядь, ни квадратный сантиметр земли парка не будет застроен. Из этого не очень внятного доклада (разработчика проекта — авт.), прошу прощения, я этого четко не услышал, - возгласил Карпилович.

- Еще раз говорю — ни парк, ни лесопарк данным проектом планировки территории не рассматривался вообще. И все слова, что они будут застроены, не соответствуют действительности, - заверил Сысуев.

- То есть — это ложь? Скажите прямо, русским языком!

- Это ложь! - отрезал вице-мэр Сысуев.

Гарантия отсутствия застройки

Впрочем, это выступление на противников застройки не подействовало, и слова «ложь» и «вранье» еще много раз звучали с разных сторон зала. Владимирский общественник Иван Ростовцев, собирающий подписи против застройки «Дружбы», тут же заметил, что хотя пока речь и не идет о глобальной застройке полюбившихся зеленых территорий, но если сейчас построить там хоть один дом, то вскоре «Дружбу» заполонят здания. Также он заявил, что власти региона планируют организовать на территории лесопарка Особо охраняемую природную территорию, каковой является сам нынешний парк.

Глава управления по охране окружающей среды администрации Владимира Сергей Сухопаров парировал, сказав, что ничего ценного и нуждающегося в особой охране на землях бывшего совхоза нет, и особую зону там делать смысла не имеется. А присутствовавшая на встрече замминистра природопользования и экологии Владимирской области Екатерина Петрова добавила, что, со своей стороны, не усматривает никаких признаков того, что ныне действующий парк в будущем будет застроен. По крайней мере, в нынешних своих границах.

Заместитель министра природопользования и экологии Владимирской области Екатерина Петрова не увидела в проекте признаков застройки парка Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Из представленных материалов я вижу, что планирование не затрагивает парк, являющийся особо охраняемой природной территорией. Отсутствие застройки будет гарантировано тем, что разрешение на нее на такой территории выдается нами, а мы смотрим на режим, - сказала Петрова. - Изменить его возможно исключительно в рамках закона.

«Лучше приходите на субботник»

Конечно, не обошлось и без эмоций — председатель гаражно-строительного кооператива беспокоился о судьбе гаражей, которые могут пойти под снос, другие активные владимирцы сетовали на возможное появление дороги прямо вдоль парка (кстати, ее кусочек, «заехавший» в проекте на парк, чиновники убрали). Наконец и сам Сергей Сысуев объявил, что прогресс в развитии города неизбежен, и хотим мы этого или нет, шуметь дорога будет, а кто хочет тишины, добро пожаловать в деревню.

Директор спортивной школы имени Прокуророва Денис Храмов и его коллеги упрекнули активистов, что те собирали подписи в защиту парка, пугая посетителей «Дружбы» тем, что зеленую зону якобы застроят полностью, а также заявили, что самим активистам неплохо бы разок-другой прийти в «Дружбу» на уборку.

Участники обсуждения Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вы собрали 8,5 тысяч подписей, но вы знаете, что в парке происходит? Сколько там наркоманов? Ситуации разные были, заявления (в полицию — авт.) есть. Вы лучше выйдете не субботник, хоть одну палочку уберите, - заявили спортсмены сквозь неодобрительный гул активистов.

Храмов и другие спортсмены имели ввиду, что парк нужно развивать. В частности, для лыжников и биатлонистов там предусмотрено строительство новой лыжероллерной трассы.

Между прочим, пришел и представитель собственников земли, который заявил, что сам живет возле «Дружбы», пообещал «красивый спорткомплекс для всех» и заметил, что «слушать нужно все стороны, а не только тех, кто собрал больше подписей».

Наконец, в теплой и дружеской атмосфере обсуждения были окончены. Градоначальники пообещали, что все сказанное примут к сведению, на том и разошлись.

Итоги полуторачасового обсуждения свелись к тому, что как таковые парковые территории действительно никто трогать не будет, но неподалеку, ближе к Клязьме, все равно когда-нибудь появится новый микрорайон. Впрочем, когда именно его построят говорить пока очень рано, ведь даже проект планировки сейчас сделан лишь приблизительно.