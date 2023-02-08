Дольщики "Дуброва парк" записали видеообращение к президенту

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Дольщики ЖК "Дуброва парк" устали ждать, пока ситуация сдвинется с мертвой точки и написали видеообращение к президенту.

Напомним, жилой комплекс должны были сдать в 2020 году, однако строительные работы прекратились. Застройщика Игоря Другова обвинили, было возбуждено уголовное дело.Сам застройщик объяснял задержку подорожанием стройматериалов и предложил возвести 17-й этаж. Администрация согласилась. Таким образом, власти официально продлили строительство до декабря 2023 года. Однако работы сейчас не ведутся.

«Официально наш дом не признан проблемным, а дольщики не являются обманутыми. Однако многие дольщики приобретали право на участие в строительстве за счет заемных средств и выплачивают ипотеку. Некоторые вынуждены при этом снимать жилье. Семьи с детьми находятся в стесненных условиях. В настоящее время строительные работы не ведутся, фактически мы являемся обманутыми, поскольку застройщик не выполнил обязательства по сдаче нам наших собственных помещений в 4-м квартале 2022 года. Просим нам помочь. Достройте наш дом!» – обратились дольщики.

Ситуация с ЖК "Дуброва парк-2" еще хуже. Дольщикам предложили доплатить по 8 тысяч за квадратный метр. Однако они не хотят этого делать. Дольщики ратуют за банкротство Другова. Судебное заседание по этому делу состоится 9 февраля.