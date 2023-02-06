В Александрове подрядчик сорвал срок строительства автомобильной дороги

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александрова провело проверку законодательства в сфере госзакупок. В ходе проверки был установлен факт нарушения со стороны подрядчика, строившего автомобильную дорогу по улице 2-я Алексеевская районного центра.

Как выяснилось, организация более чем на полтора месяца нарушила срок сдачи объекта, при этом участки на этой улице были выделены многодетным семьям под строительство домов, и обустройство необходимой инфраструктуры, включая дорогу, имеет важнейшее значение.

В связи с этим на руководителя подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение предусмотренным контрактом обязательств. Материалы дела направлены на рассмотрение в Александровский мировой суд.

Сейчас строительство дороги уже завершено.