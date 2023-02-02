Во Владимирской области 2 февраля коронавирус подтвержден у 34 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области 2 февраля лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 6 случаев во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 5 - в Муромском и Ковровском районах, 3 - в Александровском, по 2 - в Камешковском, Кольчугинском, Селивановском районах, по 1 заболевшему в Собинском, Гороховецком районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 179321 случай заболевания (49764 сл. в г. Владимире, 19366 сл. в Муромском, 21192 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8639 сл. в Кольчугинском, 10992 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 15978 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3589 сл. в Собинском, 1987 сл. в г. Радужный, 5844 сл. в Киржачском, 4105 сл. в Камешковском, 3310 сл. в Гороховецком, 4573 сл. в Меленковском, 6061 сл. в Вязниковском, 6229 сл. в Суздальском, 2324 сл. в Селивановском).