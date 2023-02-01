Во Владимире 10 человек живут в аварийном доме 1917 года постройки

Дом №4 по улице Федосеева Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения жилищного законодательства надзорное ведомство Владимира установило, что двухэтажный дом №4 по улице Федосеева построен в 1917 году и в связи с серьезным износом давно уже признан аварийным. Ранее мы писали о том, что почти все дома ну улице Федосеева пришли в плохое состояние.

Эксперты дали заключение, что износ конструкций дома, включая крышу, фундамент и перекрытия составляет 69 процентов. Администрация постановила расселить жильцов до 31 декабря 2015 года, но на момент прокурорской проверки обнаружилось, что в двух муниципальных квартирах в опасных для жизни условиях были зарегистрированы и реально жили 10 человек. Жильем их так и не обеспечили.

По итогам проверки надзорное ведомство обратилось с иском В Октябрьский районный суд Владимира, который требование прокуратуры о предоставлении людям нового жилья удовлетворил.

Фактические исполнение решение суда находится на контроле надзорного ведомства.