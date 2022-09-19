Серая сторона города: во Владимире «забыли» о периферийных улицах

Улица Федосеева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Горадминистрация каждый день дает отчет о проделанных работах по благоустройству. Тут и укладка асфальта, и нанесение разметки, и организация цветников. Но по факту все это мы видим только на центральных улицах.

«Визитная карточка» столицы региона

Как сказал один турист: «Свернешь у вас налево, и сразу попадаешь в село». Собеседник имел в виду многострадальный вокзальный спуск, который встречает подавляющее большинство гостей Владимира.

Кто-то из приезжих делает вид, что ничего не замечает, а кто-то откровенно указывает владимирцам на недостатки. К сожалению, стоит признать: Богословский переулок и Рабочий спуск с их непрезентабельными домиками, покосившимися заборами и пустырями — не лучшая визитная карточка города.

Вокзальный спуск видят все туристы, которые приезжают во Владимир поездом или автобусом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На самом деле, таких мест во Владимире полно — достаточно лишь оставить машину и прогуляться пешком по периферии столицы региона.

Так, жильцы улицы Фатьянова и ближайших домов сразу указали на пустырь в районе дома №21 — ухоженная многоэтажка контрастирует с зарослями травы, «дикой» футбольной площадкой с единственными воротами и стоящими на ней заброшенными машинами. По словам местных, когда-то давно кто-то из власть имущих обещал им облагородить территорию, но потом все забылось.

Совсем недалеко можно встретить похожий пустырь — он расположен аккурат за конечной остановкой автобуса №24 на Нижней Дуброве и 3-й Кольцевой. А если пройти дальше, подняться до улицы Левино Поле и выйти к дому №46, можно попасть в настоящие заросли — они уходят вниз и растянулись отсюда почти до железной дороги. К ним ведет неухоженная дорожка из плит, а на заросшей кустами тропинке то тут, то там попадаются пустые водочные бутылки. Эти «джунгли» облюбовала местная ребятня и личности сомнительного вида.

Фактическим «продолжением» этого кустарника является огромной глубины овраг между улицами Офицерская и Лесная. Сейчас он превратился в грандиозную свалку.

Забытые улочки

Не лучше ситуация и в центре города — если пройти по Студеной горе, но не повернуть на улицу Дзержинского, а продолжить путь прямо, путник попадает на улицу Федосеева — тихую, но совершенно заброшенную улочку. Здесь почти не осталось асфальта, а как минимум четыре дома из полутора десятков просто развалились. Остальные домики тоже явно ждут переселения из них людей. Аналогичная ситуация на соседней улице Семашко. О том, как живется людям в покосившемся доме №12 по улице Семашко ранее мы уже писали.

Кстати, тротуары не ремонтированы не только здесь — частично для пешеходов не обустроены улицы Кремлевская, Подбельского и Герцена. При этом прямо за зданием областного УМВД на перекрестке Кремлевской и Подбельского до сих пор остается большой пустырь, который когда-то предлагали превратить в парковку для туристических автобусов.

Улица Подбельского. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Непорядок можно найти и в Добром. И если в большинстве своем спальный район состоит из дворов, то в районе прудов на улице Добросельская у остановки «Профкурсы» тоже можно встретить большую заросшую территорию. Да и сам пруд требует очистки. Через дорогу — похожая ситуация.

Жители Владимира перечислили еще массу адресов, по которым в городе «не все в порядке», но для этого придется гулять по столице региона неделю. Как говорится — центру все, а периферия в остатке.

Проблемы второго плана

Наш эксперт, владимирский урбанист Сергей Морковкин полагает, что причин, по которым власти уделяют внимание историческому центру, но забывают об окраинах, несколько.

- Естественно, в городском бюджете нет достаточных средств на решение всех проблем периферии. Но важную роль играет и сам подход к решению проблем. Власти любого города в нашей стране пытаются прыгнуть из условно третьего класса урбанистики сразу в выпускной. Вместо решения первоочередных задач по созданию комфортной безбарьерной среды, руководители советской закалки по старинке рисуют широкие проспекты, огромные клумбы, фонтаны, сумасшедшие транспортные развязки и прочие украшения в лучших традициях восточных городов. По логике вещей, сначала нужно сделать город комфортным и удобным для жителей, и только потом браться за грандиозные проекты, - уверен Сергей Морковкин.

По словам урбаниста, жители ожидают от многочисленных обещаний чиновников «золотые горы», но по факту все сводится к банальному латанию дыр на проезжей части и срезке бордюров, что явно не соответствует запросам общества.

И еще улица Подбельского. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вторая беда – автомобилецентричность Владимира. Вытянутый вдоль берега Клязьмы город обречён на жизнь с шестиполосной трассой в спальном районе, линиями электропередач над головами проходящих мимо жителей и теплотрассами вдоль дорог. Заложенные ещё в советское время гигантские пустые пространства делают пешую доступность чем-то и разряда фантастики. Особенно для пожилых людей, матерей с колясками и детей, - полагает наш эксперт.

При этом Сергей Морковкин признает — у городских властей масса текущих задач, которые необходимо решать немедленно. Именно поэтому зачастую проблемы благоустройства сводят на второй план, так что проще просто вырубить деревья и кусты и закатать площадки в асфальт.

- Третья беда – отсутствие чётких правил благоустройства, где были бы детально прописаны все мелочи работ. Введение детально прописанного городского кода могло бы решить часть сложившихся проблем. Там можно было чётко прописать предельную высоту бордюров, градус разуклонки асфальтовых дорожек, допустимость использования определённых материалов. Однако такой подход заметно увеличит стоимость работ по благоустройству и отсечёт от конкурсов демпенгующих подрядчиков. Потому такие решения для одного-единственного города не сработают, - считает городской эксперт.

Наконец, главной бедой периферии остается пассивность самих жителей, которые давно уже не надеются на власти, и привыкли решать свои проблемы сами.

- Люди предпочитают пролетать городское пространство на машине, чему власти активно способствуют созданием откровенно агрессивной для пешехода среды, - уверен Сергей Морковкин. - В конечном счёте, мы – не первые, кто проходит такой этап в развитии городской инфраструктуры. Рано или поздно автомобилецентричность сойдёт на нет, а приоритеты местных властей изменятся вместе с запросами самих жителей. Если Владимир хочет стать привлекательным для своих граждан и жителей других городов, создание комфортной среды стало бы очень хорошим подспорьем.

В мэрии Владимира, куда мы обратились с вопросами о ситуации на вышеприведенных адресах, пообещали дать комментарий позднее.