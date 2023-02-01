В Суздале водителя осудят за гибель пешехода под колесами внедорожника

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Суздальской межрайонной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение по обвинению местного жителя в нарушении правил дорожного движения водителем, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, вечером 11 ноября минувшего года на улице Колхозная водитель внедорожника «Нива Шевроле» задним ходом выезжал на проезжую часть, и совершил наезд на женщину, оказавшуюся позади автомобиля.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась. Сам водитель полностью признал свою вину.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Суздальский районный суд.