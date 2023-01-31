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НовостиОбщество31 января 2023 7:40

Владимирский вокзал сравнили с туалетом

Этим сравнением попытались объяснить, почему не стоит сохранять белый камень
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

30 января прошли слушания по поводу реконструкции вокзала. Представители РЖД настаивают на том, что облицовка здания должна быть из керамогранита. Архитекторы пытались убедить, что белый камень можно очистить и с помощью специальной пропитки утеплить.

В РЖД уверены, что белый камень нельзя крепить на утеплитель, а если обшить здание утеплителем изнутри, у него отсыреют стены.

-То есть, надо снять ту и поставить новую, правильно? Либо закрепить старую? Но чтобы закрепить старую, её надо от стены оторвать. Я как главный инженер, я занимаюсь реконструкциями. Я думаю, никому дома не придёт в голову, чтобы ту плитку, которая в туалете на цемент посажена, её оторвать, потом приклеить. Надо новую ставить, - заявил главный инженер ГЖД Андрей Ищенко.

В итоге решили, что вокзал должен быть облицован керамогранитом.