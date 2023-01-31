Во Владимире откроется выставка художника Олега Тыркина

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7 февраля в Культурно-выставочном центре Владимира состоится торжественное открытие выставки «Олег Тыркин. Хроника падения одной звезды». На ней будет представлено около 50 работ современного художника, выполненных в технике металлизации.

Олег Тыркин - яркий представитель поколения 90-х - родился во Владимире в 1965 году. Его первая персональная выставка состоялась в 16 районе Парижа в галерее «Виктор Гюго» в 1990 году. После этого его работы получили высокую оценку профессионалов, а публику поразили свободой и искренностью высказывания. Позже было множество творческих проектов и открытий: участие в московской Биеннале современного искусства, персональные выставки в галереях Франции, Германии, Швейцарии, Англии. На протяжении последних десятилетий работы Олега Тыркина неоднократно демонстрировались на выставочных площадках в России.

В проекте «Хроника падения одной звезды» художник проводит параллель с брейгелевским размышлением об отчужденности и отстраненности человека от события космического порядка. Автор задает вопрос: «Есть ли я в том, свидетелем чего являюсь?» и заставляет зрителя поднять голову вверх, посмотреть на звезды, почувствовать себя частицей большой Вселенной, ответственным за все, что происходит вокруг.

Последние годы мастер работает в технике металлизации, которая позволяет создавать необычные произведения и непостижимые образы, рожденные на стыке живописи и скульптуры.