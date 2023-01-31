Владимирскому приюту "Валента" предложили три участка для размещения

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Приют для бездомных животных "Валента" продолжает искать выход из сложившейся ситуации. Напомним, что недавно в суде отменили решение о закрытии приюта, таким образом, у руководителя дома для животных появилась отсрочка.

Представители "Валенты" обратились к сенатору Андрею Шохину. В своем телеграме чиновник сообщил, что есть несколько вариантов размещения приюта в черте города: на улице Куйбышева, в районе реки Рпень, около ТЭЦ на Большой Нижегородской и на улице Мещерской. Сейчас владельцам нужно определиться по новой локации приюта.

По санитарным нормам здание приюта должно стоять как минимум в 150 метрах от жилых домов.