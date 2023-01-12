Владимирский приют для животных «Валента» оспорил решение о своем закрытии

Приют "Валента" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин, Центр животных «Валента» в установленном порядке направил во Фрунзенский районный суд Владимира заявление об отмене заочного решения, согласно которому приют обязан прекратить свою деятельность.

На это у «Валенты» имелось семь суток с момента получения текста заочного решения. Очевидно, что приют при помощи Ассоциации юристов России в этот срок уложился.

По словам Вячеслава Картухина, если решение будет отменено, суд возобновит рассмотрение дела по существу.

Напомним — в середине декабря минувшего года Фрунзенский районный суд Владимира в заочном порядке удовлетворил иск жительницы Владимира Нины Котковой, которая от лица людей, живущих рядом с приютом, обратилась в суд, потребовав закрыть «Валенту». Сама истица объяснила «КП-Владимир», что не против животных, но местным жителям мешают постоянный лай, а также экскременты собак и якобы по вине животных расплодившиеся крысы.

Однако «Валента» является единственным приютом в городе, где принимают, а также квалифицированно лечат собак и кошек. Если закрыть ее, то судьба более полутора сотен животных окажется под вопросом.