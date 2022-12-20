«Закрыть нельзя оставить»: во Владимире запретили работать последнему приюту для животных

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях стало известно, что решением Фрунзенского районного суда один из старейших приютов для животных «Валента» на улице 16 лет Октября должен закрыться. Правда, решение было принято заочно, и у приюта еще есть неделя, чтобы подать апелляцию.

Громко лают и плодят крыс

Иск против «Валенты» в суд подала Нина Коткова, живущая в многоквартирном доме по улице Почаевской в нескольких десятках метров от приюта. Сюда она переехала в 2004 году, и уже тогда многие местные жители предъявляли «Валенте» претензии. Жаловались куда только возможно, но получали одни отписки. Наконец, в Роспотребнадзоре жителям Почаевской объявили, что решить спор с приютом может только суд.

Фактически Нина Коткова стала «народным делегатом» - у нее на руках имеется около 230 подписей соседей, с которыми она и отправилась подавать иск на свое имя.

- Расстояние от ближайшего жилого дома до «Валенты» всего 31 метр, а собаки лают практически постоянно. Прошел мимо человек — лай, проехал поезд (рядом имеется заводская железнодорожная ветка, по которой волонтеры выгуливают собак приюта — авт.) – снова лай. Даже через закрытый балкон слышно, а когда я сижу в зале на диване, делаю громкость телевизора ниже 40 процентов, то уже не могу ничего расслышать из-за лая, - объясняет Нина Коткова.

Здание "Валенты". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам женщины, она много лет работает во «Владимирводоканале», и на смены встает в 5 утра, но из-за лая систематически не высыпается. Похожая ситуация и у других соседей.

Вторая претензия — собачьи экскременты, которые остаются после того, как волонтеры гуляют с питомцами по выходным. По словам местных жителей, запах от них такой, что окна открыть невозможно.

А еще местные жалуются на крыс. И винят в нем также «Валенту». Особенно от грызунов страдают жильцы, имеющие подполы. Например, жители дома №17А, стоящий прямо у «Валенты».

- Мы переехали три года назад, и в этом году появились крысы — живем на первом этаже, у нас в зале есть погреб. Крысы перегрызли там все пакеты, все раскидали, - рассказывает жительница дома Ольга Татусьян, которая тоже выступала в суде свидетелем.

Местные уверяют, что собак им жалко, но, по их мнению, делать приют надо было в лесу, а не в городе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Животных девать некуда

Сразу после появления решения суда, неравнодушные владимирцы создали петицию против закрытия «Валенты», которая набрала уже несколько тысяч подписей. Подключился к истории вице-спикер Заксобрания Вячеслав Картухин, он же председатель регионального отделения «Ассоциации юристов России», предложил руководству приюта правовую помощь.

- В суде мы были, но просто ушли оттуда, так как уже все было понятно, - вздыхает руководитель приюта «Валента», ветеринар Валентина Сокова. - Мы предлагали жителям сделать противошумовой забор, мы и так второй забор сделали, но люди хотят, чтобы приют убрали полностью. Сейчас решение суда мы будем оспаривать, будем встречаться с юристами Вячеслава Картухина. Обидно! 20 лет занимались, а теперь куда идти? Естественно, в поле мы не пойдем.

Валентина Сокова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сейчас в приюте находится около 150 собак и почти 30 кошек, за которыми ухаживают пять сотрудников и помогающие им волонтеры. Кошек брать перестали, так как совершенно непонятно, чем все закончится. Собак пытаются пристроить, но многие так и доживают в «Валенте» свой век, причем некоторые из них агрессивные, оставшиеся тут после программы по стерилизации, и выпускать их на волю опасно.

Пока идут споры и апелляция, есть шанс, что власти региона определятся с новым местом, но это не точно.

- Область нам помогает тем, что мы не платим аренду, а город вообще не помогает — ни одному мэру приют не нужен, - сокрушается Валентина Сокова.

Помимо приюта в «Валенте» работает и ветеринарный кабинет, в котором хозяйка пытается заработать деньги на зарплату сотрудникам и содержание приюта. Говорит, что многие владимирцы уверены, будто они уже закрылись, а потому «больных» почти нет. Средств в итоге не хватает даже оплатить «коммуналку», не говоря о закупке еды для собак. Еще хорошо, что в свое время удалось провести сюда газ и воду.

Но самое непонятное — что будет, если решение суда «устоит» в апелляции? Ведь нет даже понимания, как его исполнять.

- Эвтаназия животных по закону запрещена, а как исполнители судебного решения будут заходить в вольеры — я даже не представляю. Но если собак просто выпустят, никто в районе не выйдет из подъезда. А куда их ни увези, они вернутся обратно, ведь прекрасно ориентируются, здесь их кормили много лет, - объясняет Валентина Сокова.

Глава «Валенты» уверена, что в итоге ситуация обернется катастрофой для самих жителей, а как город станет решать проблему огромного количества бездомных собак — непонятно.

Так что в этой истории своя правда у каждого, и жалко действительно всех, а особенно собак и кошек. Помочь мог бы областной приют для бездомных животных, о котором говорят много лет, но результата этих разговоров не видно.