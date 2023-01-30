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НовостиОбщество30 января 2023 12:35

Житель деревни Городищи вытащил из горящего дома пенсионера

Мужчина не смог самостоятельно выйти из дома
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено региональным управлением МЧС

фото предоставлено региональным управлением МЧС

24 января в 18.42 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Городище Меленковского района. По прибытии пожарно-спасательных подразделений горел одноэтажный частный дом на общей площади 270 кв.м. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар.

Как стало известно позднее, в этом доме одиноко проживал 80-летний мужчина, который с трудом передвигался самостоятельно. На момент происшествия в доме он находился один и не мог покинуть горящее строение.

Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному и смелому поступку местного жителя Виктора Степановича Фирсова. Он первым обнаружил пожар. Увидев, что кровля дома охвачена огнем, незамедлительно вызвал пожарных. Зная, что в доме находится беспомощный пенсионер, не задумываясь, бросился на его спасение. Проникнув в горящий дом и найдя мужчину, Виктор Степанович вытащил его через окно.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассматривается вопрос о поощрении неравнодушного мужчины.