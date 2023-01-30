Житель деревни Городищи вытащил из горящего дома пенсионера

фото предоставлено региональным управлением МЧС

24 января в 18.42 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Городище Меленковского района. По прибытии пожарно-спасательных подразделений горел одноэтажный частный дом на общей площади 270 кв.м. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар.

Как стало известно позднее, в этом доме одиноко проживал 80-летний мужчина, который с трудом передвигался самостоятельно. На момент происшествия в доме он находился один и не мог покинуть горящее строение.

Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному и смелому поступку местного жителя Виктора Степановича Фирсова. Он первым обнаружил пожар. Увидев, что кровля дома охвачена огнем, незамедлительно вызвал пожарных. Зная, что в доме находится беспомощный пенсионер, не задумываясь, бросился на его спасение. Проникнув в горящий дом и найдя мужчину, Виктор Степанович вытащил его через окно.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассматривается вопрос о поощрении неравнодушного мужчины.