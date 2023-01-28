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НовостиОбщество28 января 2023 12:58

Во Владимирской области еще один глава муниципалитета оштрафован за плохую уборку снега

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Вязниковская межрайонная прокуратура, проведя проверку содержания автомобильных дорог зимой в поселке Никологоры Вязниковского района, наказала рублем и.о. главы поселковой администрации.

Прокуратура обнаружила, что проезжая часть ряда дорог в Никологорах покрыта гололедом и спрессованным снегом. В отношении руководителя поселка возбуждено дело об административном правонарушении (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

Мировой судья судебного участка №4 города Вязники и Вязниковского района признал виновным и.о. главы местной администрации и наказал административным штрафом. Сумма штрафа не называется.