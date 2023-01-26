Мэру города Владимира повысили зарплату

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Депутаты владимирского Горсовета повысили зарплату мэру города Владимира Дмитрию Наумову и председателю горсовета Николаю Толбухину. Соответствующее решение можно отыскать на сайте администрации города Владимира, где выложен законопроект.

Для главы города Владимира ежемесячное денежное вознаграждение составляет 85,4 процента размера денежного вознаграждения первого заместителя Губернатора Владимирской области. Для председателя Горсовета - 61,5 процента от денежного вознаграждения главы города Владимира. Формально оклад главы города Владимира вырастет всего на 8 тысяч рублей в месяц. Но с учетом различных прибавок и премий размер месячной зарплаты градоначальника Дмитрия Наумова начинается от 240 тысяч рублей.

На последнем заседании областного Заксобрания эту тему подняли представители фракции КПРФ. Депутат Антон Клюев даже хотел вызвать владимирского мэра на ковер.

«Дмитрий Наумов жаловался депутатам горсовета, что на уборку снега и гололеда в городском бюджете денег нет. А сейчас произошло повышение зарплаты на 25% ему. Депутаты повышают Дмитрию Наумову зарплату на 600 тысяч рублей в год. Было 2,6 миллиона, а сейчас 3,2 миллиона станет. Можно было бы и ответить на все вопросы, которые задают граждане», заявил Клюев. Однако другие депутаты не согласовали данное предложение.