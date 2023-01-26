«Денег нет»: глава города Владимира объяснил причины плохой уборки улиц от снега и льда

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе состоявшегося 25 января заседания горсовета самым интересным стал раздел «Разное», в котором градоначальнику Дмитрию Наумову задали два наболевших вопроса — по поводу уборки снега и наледи, а также по ситуации с общественным транспортом.

«Мы платим налоги, вы плохо работаете!»

И если по второму вопросу глава Владимира ничего принципиально нового не сообщил, то на уборке остановился подробнее, и даже обратился к депутатам, чтобы те «объяснили населению» сложившуюся ситуацию.

- Сегодня ситуация с гололедом и общим зимним содержанием города, мягко говоря, оставляет желать лучшего, - начал с признания Дмитрий Наумов. - Есть много недочетов, которые мы осознаем и принимаем.

Затем глава напомнил, что дороги и тротуары убирает Центр управления городскими дорогами, а общественные территории пали на плечи районных МУП «Благоустройство», включая «лестницы и переходы. Последние «в целом содержатся в достаточно приемлемом состоянии», заявил Наумов.

А вот с банками, магазинами и прочими организациями, подчеркнул глава Владимира, ситуация серьезнее — тут приходится применять правила благоустройства, и зачастую административные наказания слишком мягкие, так что возможно, что в скором времени придется обсуждать вопрос их ужесточения на уровне областного Заксобрания.

- Но задачи по поводу «палочной системы» лишь бы оштрафовать у администрации и наших служащих, уполномоченных составлять протоколы, нет. Задача привести в чувство тех, кто должен выполнять свою работу, и прежде всего для населения, поэтому мы принимаем меры по направлению предписаний и представлений, и только потом составляем протоколы. Да, есть люди, которым проще заплатить штраф, чем устранять последствия снегопадов, с этими лицами стараемся работать персонально, подключать соответствующие службы, чтобы доходчиво объяснить необходимость тех или иных работ, - заявил Дмитрий Наумов.

Примерно та же ситуация и с управляющими компаниями, часть из которых не выполняет свои обязанности.

Тут Дмитрий Наумов заметил, что еще и погода мешает коммунальщикам — околонулевые температуры становятся самым сложным временем. Из-за перепадов снег то подтаивает, то подмерзает. Получается гололед. Из-за особенностей нынешней зимы город потратил на зимнюю уборку на 30 процентов больше денег, чем год назад.

- Как многие говорят «мы платим налоги, а вы плохо работаете». Давайте просто определимся: доходы от транспортного налога в дорожном фонде города на сегодняшний день составляют 215 миллионов рублей, а только на содержание улично-дорожной сети подведомственной территории нужно 270 миллионов. Поэтому говорить о том, что работы не проводятся, мы бы не хотели, - заявил градоначальник и заметил, что если сейчас все потратить, то на лето уже не останется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Против лома нет приема

Уже после этого депутат Дмитрий Павлов неожиданно рассказал, что видел дворников ЦУГД, которые ломами кололи лед на каких-то недавно построенных тротуарах. Ему повезло, так как людей с этими предметами в городе вообще мало кто видел. Впрочем, это народному избраннику не понравилось, так как дворники «бьют наотмашь», что портит новый асфальт.

В итоге дискуссия свелась к тому, что надо искать альтернативу. А это реагенты. А значит опять траты.

- Знаю, что применение ломов и песко-соляной смеси порядком надоело автовладельцам и жителям, так как создает грязь на тротуарах. Понятно, что есть куча реагентов, на которые можно переходить, но ценовая политика в таком случае будет в разы выше, чем при использовании песко-соляной смеси, - заявил глава Владимира.

При этом градоначальник назвал переход на новые реагенты «палкой о двух концах» - с одной стороны, это будет эстетичнее и эффективнее, с другой — придется закупать под них новую технику, денег на которую опять же взять негде. Есть и другое, более неожиданное препятствие.

- Особенности применения жидких противоголодных средств таковы, что приводят к большому образованию воды. Это вода потечет в ливневки. И мы просто заморозим всю нашу ливневку и до апреля потом будем ждать ее разморозки, - объяснил Наумов.

Что касается ломов, то глава города признал, что их использование действительно является технологией прошлого века, и пообещал, что в скором времени мэрия закупит новые насадки на тракторы, которые созданы для борьбы со льдом.