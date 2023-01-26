Прокуратура проверяет закрытие отделения скорой помощи в поселке Вольгинский

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту закрытия отделения скорой медицинской помощи в поселке Вольгинский Петушинского района.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка: соблюдению нормативного времени доезда скорой медицинской помощи ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» до жителей поселка Вольгинский; степени обеспеченности населения объектами здравоохранения в сравнении с установленными нормативами и существующей потребностью. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, единственная на весь 5-тысячный поселок бригада «скорой помощи» была ликвидирована. Местные жители вынуждены возить своих малышей на платное лечение во Владимир или в Орехово-Зуево.