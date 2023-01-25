Владимирские легкоатлеты завоевали больше 20 медалей на всероссийских соревнованиях

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Владимирские легкоатлеты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет, которые проходили в Ярославле.

Воспитанники муниципальной СШОР №4 по лёгкой атлетике завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Юноши и девушки до 14 лет: Ладьина Анна - троеборье - 1 место; Туркина Полина - троеборье - 1 место; Лукашов Тимофей - бег 60 м с барьерами - 1 место, бег 200 м - 1 место; Липатов Дмитрий - троеборье - 3 место; Соколов Глеб - бег 200 м - 3 место;

Эстафета 4х200 м (Лукашов Т.,Соколов Г., Шашков Д., Блюденов К.) - 1 место; Бароева Ангелина - бег 60 м с барьерами - 2 место; Бароева Арина - бег 60 м с барьерами - 3 место.

Юноши и девушки до 16 лет: Зыков Иван - бег 1500 м - 1 место, бег 800 м - 2 место; Пискунова Валерия - бег 400 м - 2 место; Байкова Софья - прыжки в высоту - 2 место, бег 400 м - 3 место; Синатагин Сергей - бег 60 м с барьерами - 2 место; Баранова Татьяна - бег 60 м с барьерами - 2 место, бег 60 м - 3 место; Захарова Аделина - бег 60 м с барьерами - 3 место; Крутский Кирилл - бег 1500 м - 3 место, бег 800 м - 3 место; Матюхина Диана - бег 200 м - 3 место;

Эстафета 4х200 м (Баранова Т ,Байкова С.,Косых Д.,Матюхина Д.) - 2 место; Определеннов Т. - бег 3000 м - 3 место.