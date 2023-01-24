Дом на улице 1-й Пеионерской во Владимире подключили к коммуникациям

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Дом на улице 1-й Пионерской во Владимире подключен к коммуникациям. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

"На прошлой неделе в доме появилось электричество, а в пятницу дали отопление. Сейчас сообщили, что и водой жители обеспечены — сегодня подключили. История с проблемным объектом подходит к концу. Совсем скоро жители сделают ремонт и начнут заселяться", написал Алексей Говырин 24 января.

Также Алексей Говырин отметил роль в решении вопроса с данным домом губернатора Владимирской области Александра Авдеева, мэрии Владимира, городской прокуратуры, профильных ведомств и самих дольщиков, которые постоянно проявляли активность и не позволили объекту перейти в статус таких же проблемных, как, например, ЖК "Дуброва Парк-2".