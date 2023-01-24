Владимирцы стали реже занимать в ломбардах

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

За 9 месяцев прошлого года ломбарды региона оформили более 58 тысяч договоров займа на общую сумму 813 млн рублей. За год количество договоров уменьшилось на 10%, но их объем вырос на 2,3%. В среднем жители региона берут в долг в ломбарде порядка 14 тысяч рублей. Чаще всего получают деньги под залог ювелирных изделий. На 1 октября жители региона были должны ломбардам 256,7 млн рублей.

«В ходе поведенческого надзора Банк России выявил, что некоторые ломбарды берут с заемщика проценты, начиная со дня оформления договора. Это ущемляет права клиентов и увеличивает их издержки. Ломбарды должны начислять проценты со следующего дня после предоставления займа, если он не был погашен в день выдачи», — пояснил заместитель начальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.

На начало октября прошлого года во Владимирской области зарегистрировано 18 ломбардов, а также действует 57 офисов обособленных подразделений. За год закрылись 6 региональных ломбардов. Это связано с процедурой допуска ломбардов на финансовый рынок: действующие и вновь образованные компании должны были пройти процедуру включения в государственный реестр ломбардов. Организации, не прошедшие проверку регулятора на соответствие установленным законом требованиям, утратили свой статус и были исключены из реестра.