Прокуратура требует провести ремонт в школах и детских садах Суздальского района

. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Во время проверки в детских садах и школах Суздальская межрайонная прокуратура нашла множественные нарушения.

Так, в детском саду села Клементьево в подсобных помещениях кухни (склад овощной, склад для сыпучих продуктов), в младшей группе на первом этаже стены и потолок имеют дефекты, следы протеканий и признаки поражений грибком, требуется отделка, допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На втором этаже детского сада не перекрыты стыки плит на потолке, также требуется отделка, допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В актовом зале три окна находятся в неудовлетворительном состоянии, конструкция окон не обеспечивает проведение проветривания помещений.

Аналогичные нарушения выявлены и в МБОУ «Стародворская СОШ» (дошкольные группы), МБДОУ «Детский сад с. Кутуково», МБОУ Ново-Александровская ООШ, МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово», МБДОУ «Детский сад №7 с. Новоалександрово, МБОУ «Боголюбовская СОШ имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой».

Прокурором в Суздальский районный суд направлены исковые заявления с требованиями об обязании администрации Суздальского района обеспечить финансирование образовательных организаций для проведения косметического ремонта, а образовательных учреждений - провести ремонт.

Кроме того, в отношении руководителей образовательных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".