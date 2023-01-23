Мэрия Владимира должна в течение месяца определиться с будущим школы имени Алексея Прокуророва

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

На прошлой неделе Дмитрий Губерниев, комментируя Кубок России, привлек внимание всей страны к школе биатлона имени Алексея Прокуророва во Владимире. Мы также написали о плачевном состоянии помещений, где занимаются дети.

В итоге, на проблему обратил внимание депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин. Он посетил школу, поговорил с тренерами и чиновниками. А потом сообщил в телеграм-канале, что взял ситуацию под личный контроль.

«Вместе с министром спорта Владимирской области Алексеем Сипачем побывал и в самой школе, и в Ледовом дворце, где обустроили оружейную комнату. Помещение готово, замечания Росгвардии и вневедомственной охраны устранены. Сегодня должна состояться повторная комиссия. Стрелковые тренировки возобновятся с февраля», написал Говырин.

Также депутат обещал следить за обновлением самих помещений школы. Сейчас условия требуют кардинального изменения.

«Договорился с городским комитетом по культуре и спорту, поскольку школа муниципальная, что в течение месяца мэрия определится: либо ремонтировать старое помещение, либо искать новое и переселять школу», добавил депутат.