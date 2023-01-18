«Раз в год и палка стреляет»: владимирских биатлонистов оставили без винтовок

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях известный спортивный ведущий Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» на всю страну заявил, что родители владимирских детей, занимающихся биатлоном и лыжами в школе имени Прокуророва, попросили его о помощи. По словам родителей, детям больше года банально не из чего стрелять, и поэтому они не могут попасть на крупные соревнования.

«Пирамида еще меня помнит!»

Но в реальности оказалось, что ситуация еще хуже. Само спортивное учреждение базируется в торце здания школы №32 на улице Верхняя Дуброва. Недавно здесь висела табличка, гласившая, что это спортшкола олимпийского резерва. Но теперь таблички нет, так как школа лишилась данного звания.

Заместители директора школы Наталья Дядькина и Татьяна Гурова объяснили, что после слов знаменитого ведущего директора срочно вызвали на совещание в Министерство спорта Владимирской области. Впрочем, руководство школы и тренерский состав стесняться не стали, и тут же рассказали, как в реальности обстоят дела, и провели экскурсию по нескольким помещениям школы.

- Статуса школы олимпийского резерва мы лишились, так как вот уже четыре года наши спортсмены не могут попасть в сборную России. Официальная бумага еще не пришла, но это только формальность, - вздохнули преподаватели и объяснили, что всему виной практически полное отсутствие финансирования и отсутствие реакции на просьбы о помощи со стороны спортивного руководства города и региона.

Школа настолько безразлична чиновникам, что даже ремонт здесь не делали по большому счету никогда.

- Мы здесь начинали тренироваться еще с Анфисой Романовой-Резцовой, и вот эти три коричневых желтых двери стоят здесь с тех пор по сей день, а мне уже почти 58 лет! – не скрывает негодования Президент федерации лыжных гонок Владимирской области Олег Канточкин и показывает на советского образца шкафы, лавочки и облезлые тренажеры, посреди которых висят портреты прославленных учеников спортшколы и самого Алексея Прокуророва.

Президент областной федерации лыжных гонок Олег Канточкин показывает условия в школе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этом помещении школа существует с 70-х годов прошлого века. Сгнившие полы здесь поменяли на личные деньги бывшего руководителя, а старые окна заменили теми, что сняли с какой-то другой городской школы. В своем кабинете заместители директора окно вовсе заменили за свой счет. По соседству находится комната с лыжными пирамидами.

- Однажды Анфиса Резцова пришла на нашу базу и говорит: «Олег Александрович, вот эта пирамида с лыжами, она меня еще помнит», - президент федерации показывает старого вида пирамиду. - Только цвет поменялся. Неужели школа не заслужила более комфортные условия?

Три кабинета — вот и все место, где готовят спортсменов. А ведь здесь сейчас занимается 550 человек, при этом заслуженные тренеры сетуют, что нет даже нормального туалета. Да что там – единственная трасса находится в парке «Дружба». И там нет ровным счетом ничего кроме снега зимой.

Отделение лыжных гонок. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Олега Канточкина, со сменой статуса учреждения владимирские лыжники могут уйти в закат — если раньше школа могла тренировать людей любого возраста, то теперь обучать детей школа имеет право лишь до 18 лет. Из-за этого многие наши талантливые ребята уже сейчас выступают за другие регионы.

Подарок от соперников

Что до биатлона, то тут ситуация еще печальнее. Тренер Дарья Емельянова — одна из немногих представителей молодого поколения, работающих в этих стенах. Чтобы тренировать ребят, они с коллегами вынуждены проявлять чудеса смекалки.

Оказывается, еще 21 сентября 2021 года Росгвардия забрала из школы винтовки- «мелкашки», так как сейфы и помещения не соответствовали нормативным требованиям. Стражи порядка дали полгода на исправление ситуации, затем делали отсрочку еще на два месяца, но абсолютно ничего не изменилось. Так и остались биатлонисты с одними лыжными палками.

Вход в школу. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Родители забили тревогу, начали ходить сюда, обращались выше, - говорит Дарья. - Но помощи ни от кого не поступило, нам лишь говорили: «Ждите». А 25 января нам ехать на соревнования по Центральному федеральному округу.

Не дождавшись помощи от чиновников, тренеры по своим каналам договорились с коллегами из Рязани и Смоленска, чтобы те одолжили им винтовки. Ну, как одолжили? Чтобы тренироваться, ездить владимирским ребятам приходится туда. Ситуация парадоксальная — фактически владимирским спортсменам помогают их основные соперники.

При этом патроны приходится покупать за свой счет — одна коробочка стоит 850 рублей, а одному спортсмену таких на состязание нужно четыре штуки. Раскошелиться придется родителям, которым уже не привыкать — в «бюджетном учреждении» они сами покупали лыжи, палки, обувь и прочие атрибуты снаряжения, не говоря уже о том, что и командировки ложатся нередко на их плечи.

- Я, как тренер, беру детей, и еду за 300 километров в Рязань на своей личной машине, трачу свой бензин, чтобы ребята смогли хоть как-то стрелять. Родители также на свой страх и риск везут чужих детей на своих машинах, - объясняет Дарья.

И даже в таких условиях толком ребята не стреляли уже год и 3 месяца. Чуть лучше малышам, которые пока стреляют из пневматических винтовок, но и для них во Владимире даже нет нормального тира или стрельбища.

И ладно бы только в винтовках было дело, но даже смазку для лыж тренеры и их воспитанники покупают сами, а стоят они по 12 тысяч рублей за баночку порошка, которого хватает на четыре раза, а смазок должно быть несколько. В чем-то помогают спонсоры, но, как говорят педагоги, «вечно просить не будешь».

Главный зал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К сожалению, эта ситуация приводит к тому, что талантливые спортсмены уезжают из Владимирской области.

- Сейчас мои дети уехали на сборы с рязанцами. Предполагаю, что к концу года отдам их в Рязань. Они потратили на нас много денег, но ни к чему не принуждают. Просто я хочу, чтобы дети развивались. У меня девочка заняла 4 место на России, ей не хватило выстрела, чтобы стать третьей - всему виной недостаток подготовки. А в нынешнем сезоне она уже была второй на ЦФО, - вздыхает Дарья Емельянова.

Президент федерации биатлона Владимирской области Алексей Чернышов часто за личные деньги оплачивает соревнования, судейство и награды для победителей. Но тренеры опасаются, что человек в какой-то момент просто махнет рукой.

Алексей Чернышов, Президент областной федерации биатлона. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Так что ситуация с винтовками — это верхушка айсберга, - говорят педагоги.

Верить в победу

Сейчас тренерский состав опасается, как бы их не попросили из помещений школы №32. Тогда будет еще хуже. Оказывается, на безе нового ледового комплекса «Владимир» им предоставили место, и хотели, чтобы школа переехала туда, однако бывший руководитель отказался наотрез, за что, по словам сотрудников, и был уволен.

Помещение многие владимирцы видели — это двухэтажная будка у въезда на стоянку «Владимира». Внутри нет ни света, ни воды, ни отопления — вообще ничего, и даже документы на здание нашли не сразу.

- Там даже туалета нет. Спросили, как же нам быть, а нам ответили, что в туалет дома ходить надо, - смеются тренеры.

Но смех сквозь слезы — 25 января ребята хоть и с рязанскими и смоленскими винтовками, но выступят на соревнованиях по ЦФО, а они являются отборочными на Россию. С учетом практически полного отсутствия огневой подготовки, придется им непросто. Но тренеры верят в победу — по их словам, наши всегда попадают на Всероссийские состязания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Итоги совещания в министерстве спорта озвучил президент федерации биатлона Владимирской области Алексей Чернышов.

- Решается вопрос по срочному возврату оружия, договорились с Росгвардией, что в ближайшее время они выйдут с проверкой, и если не найдут нарушений, винтовки вернут в школу. Дальше будем организовывать совещания и встречаться по дальнейшему развитию биатлона, - рассказал Чернышов, добавив, что обследование оружейной комнаты может состояться в конце следующей недели.

К сожалению, ничего более конкретного о судьбе известной спортшколы на этом заседании не говорилось. В самом министерстве спорта от комментариев по сложившейся ситуации отказались, сославшись на то, что школа имеет городской статус. А в горадминистрации Владимира свою позицию обещали прокомментировать позднее.