В Суздальском районе со склада сельхозпредприятий украли гербициды

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователями полиции Суздальского района завершено расследование уголовного дела по факту кражи гербицидов, совершенного летом минувшего года со складов двух местных аграрных предприятий.

По версии следствия, трое мужчин возрасте от 37 до 49 лет, пробирались на склады, сорвав навесной замок, и вытащили оттуда в первом случае 1100 литров гербицидов, используемых для защиты растений и борьбы с сорняками, а во втором — 150 канистр с теми же веществами. Общая сума ущерба составила почти 4 миллиона рублей. Гербициды мужчины намеревались продать, свою вину они полностью признали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Суздальский районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.