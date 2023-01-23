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НовостиОбщество23 января 2023 6:08

В Коврове состоялось представление для детей переселенцев из Донбасса и Украины

Ребята получили подарки и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Министерство внутренней политики Владимирской области

Фото: Министерство внутренней политики Владимирской области

Как сообщает министерство внутренней политики Владимирской области, 21 января в Коврове состоялось Рождественско-Святочное представление для детей переселенцев из Донбасса и Украины.

Мероприятие проведено Владимирской областной общественной организацией АРДИ «Свет» при поддержке Фонда президентских грантов, ан празднике присутствовала замминистра внутренней политики региона Ольга Осокина.

Сперва все желающие смогли увидеть интерактивную виртуальную экскурсию по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО Владимира и Суздаля.

После этого перед гостями выступили артисты «Театра Дружбы Добра особенных детей и молодых людей» с музыкальной постановкой, а затем ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили им подарки.

Кроме того, семьи из Донбасса получили бесплатные юридические консультации.