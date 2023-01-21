В Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль врезался в остановку

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, 21 января в 13.30 на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» близ деревни Лобаново 40-летняя женщина, управлявшая легковушкой «Сузуки», не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал с трассы и врезался в автобусную остановку.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения регионального ГУ МЧС и бригада «скорой помощи». К счастью, на остановке никого из людей не было, однако женщина-водитель и ее 15-летний пассажир получили травмы. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших из салона, после чего «скорая помощь» увезла обоих в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.