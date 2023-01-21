В Гороховце городская свалка снега может нанести вред природе

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Гороховецкого района совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора проверки установлено, что на территории Гороховца властями района опредедела площадка для свалки снега и временного размещения отходов пятого класса опасности.

Вместе с тем, на площадке отсутствуют водонепроницаемое покрытие и обваловка, выполненная сплошным земляным валом. Все это может причинить вред окружающей среде и загрязнить землю.

Власти райадминистрации не оспаривали требования прокурора, но и устранять нарушения не торопились, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в Гороховецкий районный суд с иском, потребовав от властей привести свалку в соответствии с нормативами.

Иск находится на рассмотрении.