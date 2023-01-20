В Камешковском районе хозяйка газопровода не разрешала к нему подключаться

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Камешковским районным судом был удовлетворен иск газоснабжающей организации к местной жительнице.

Установлено, что женщина является владельцем подземного газопровода низкого давления, к которому организация в рамках бесплатной газификации населенных пунктов планировала подключить жителей деревень Колосово и Вахромеево, так как техническая возможность этого имелась.

Но женщина наотрез отказала газовикам, сославшись на то, что в 2015 году газопровод строили 94 жителя ее деревни на свои деньги, и потребовала компенсации.

Суд пришел к выводу, что хозяйка обязана дать разрешение, так как закон прямо предусматривает возможность подключения, если от этого никто не пострадает. Вместе с тем, она имеет право и обратиться в суд, потребовав возмещения убытков за строительство газопровода.

Решение в законную силу еще не вступило.