Повышение стоимости проезда на рейсе «Муром-Владимир» оценят прокуроры

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе пресс-конференции и.о. прокурора региона Андрея Жугина был поднят вопрос о проблемах междугородних перевозок. В частности, прозвучали сведения о росте тарифа на проезд между Муромом и Владимиром, который ряд перевозчиков еще в декабре повысил с 400 сразу до 500 рублей, что вызвало критику со стороны пассажиров. Об этом мы писали ранее.

В Муромской городской прокуратуре уведомили, что соответствующая проверка уже началась.

Напомним — ранее министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области объяснило, что тариф на этом направлении является нерегулируемым, а значит, перевозчики устанавливают его так, как желают сами. Транспортные компании не уточнили, почему стоимость повысили сразу на 100 рублей, лишь посетовав на рост стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей.