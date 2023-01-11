Проезд на автобусе «Владимир-Муром» подорожал до 500 рублей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Прихожу в кассу, а с меня требуют не 400 рублей, а 500! На мои вопросы, откуда такое повышение, никто ничего внятно не объяснил, объявлений тоже не вывешивали, - возмутился житель Мурома Александр, постоянно курсирующий между городом на Оке и областным центром.

«Нарушений нет»

Мы попытались узнать причину столь резкого скачка в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Ответ оказался неожиданным: оказывается, тариф на маршрутах между Муромом и Владимиром «нерегулируемый», а проще говоря, сами перевозчики устанавливают его так, как посчитают нужным. Это положение закреплено в федеральном законе об организации перевозок.

- Положения федерального закона №220 не содержат каких-либо требований по обоснованию, порядку установления нерегулируемого тарифа. Таким образом, перевозчики, действующие на маршрутах по нерегулируемым тарифам, сами устанавливают тарифы, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков.

В общем, власти переложили ответственность за повышение на самих «автобусников». Поэтому мы попытались прояснить ситуацию у самого известного перевозчика на этой линии - Муромского ПАТП, которое не столь давно вместе с муромским автовокзалом перешло в ведение администрации округа Муром. Вот только гендиректора предприятия Антона Тарасенкова мы почти две недели не могли поймать на предприятии. Он все время был в разъездах.

А вот в администрации Мурома заявили, что муниципальное ПАТП отнюдь не единственный перевозчик— на этой линии их действует целых шесть, в том числе Владимирское ПАТП, ИП Захаров, «Круиз-Авто», «Спец Транс» и «Автолидер».

Любопытно, что не все повысили цену — так, у «Спец Транса» она осталась на уровне 400 рублей. Согласно сведениям, предоставленным руководством Муромского автовокзала, именно их машины стали самыми популярными в минувшие новогодние праздники, потеснив Муромское ПАТП и ИП Захарова.

Ряд перевозчиков оставил стоимость проезда прежней - 400 рублей. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Рейс в убыток

Во всей этой неразберихе попытки дозвониться до большинства других перевозчиков успехом не увенчались, однако в «Круиз Авто» все-таки озвучили причину повышения стоимости.

- Вы видели цены на горюче-смазочные материалы, на запчасти? Все растет! Поэтому мы сделали перерасчет, и на этом основании подняли стоимость проезда, ведь мы уже давно работаем себе в убыток, - рассказали в компании, не вдаваясь в детали. Очевидно, эта же причина побудила поднять планку и остальных, в том числе муниципалов, чье финансовое состояние тоже далеко от идеального.

Однако муромлян возмущает не только сам факт повышения тарифа.

- Качество обслуживания, каким было, таким и осталось, а попросту плохое, - сетуют пассажиры.

Особенно много нареканий к неработающим печкам в автобусах Муромского ПАТП, где тепло бывает почему-то только у водителя или, если повезет, на передних местах. Раньше эту проблему сваливали на «Волгабасы», но машины сменили на «ПАЗы», а проблема осталась. Точно такая же ситуация наблюдается у машин Владимирского ПАТП. Вдобавок автобусы практически всех перевозчиков имеют свойство заходить на посадку не заблаговременно, а нередко лишь в минуту отправления, из-за чего пассажиры вынуждены на холоде ждать прибытия. Еще одна проблема — отсутствующие багажные отделения, так как часть автобусов слишком мала по размеру. Люди крайне раздражены тем, что их заставляют оплачивать багажное место, а чемоданы болтаются в переходах или на ступеньках задних дверей.

В общем, проблем предостаточно, и пассажиры не первый год надеются, что их услышат, но воз и ныне там. Единственное, что перевозчики не забывают делать регулярно, так это повышать цену на проезд.