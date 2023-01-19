Владимирская прокуратура начала проверку высказываний Дмитрия Губерниева

Спортшкола имени А.А. Прокуророва Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике руководство города Владимира в связи с тем, что в известной спортшколе имени А.А. Прокуророва дети-биатлонисты вот уже больше года как лишились винтовок, которые забрала Росгвардия, и не могут нормально тренироваться.

Мы побывали в школе и выяснили, что это далеко не единственная проблема, стоящая перед тренерами и руководством учреждения, которое толком даже не ремонтировалось.

Андрей Жугин рассказал, что с публикацией ознакомился, и по данному факту назначена проверка.

- По публикации сейчас проводится проверка прокуратурой города, потому что досуг детей это тоже одно из приоритетных направлений, чтобы дети не бегали на улице, а развивались физически и в духовном плане. Школа действительно уважаемая, и хотя я недавно в области, но имя Прокуророва знают все в России, и школа имени олимпийского чемпиона в таком плачевном состоянии. Там какие-то нестыковки с Росгвардией. И сама школа я видел на фото в каком состоянии, даже олимпийский чемпион Резцова в 80-х годах застала это помещение. Поэтому проверка действительно начата, посмотрим, почему дети не обеспечены необходимым инвентарем и дадим оценку, - заявил Андрей Жугин.

В областной прокуратуре пообещали обнародовать результаты проведенной проверки.