Во Владимирской области за прошлый год отремонтировали около 75 километров федеральных дорог

фото ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

В 2022 году ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород отремонтировано порядка 75 километров федеральных автодорог, два искусственных сооружения, установлены надземные переходы и противоослепляющие экраны, модернизировано освещение.

Плановый ремонт прошел на участке с 118-го по 133-ий км в Петушинском районе. Обновлена инфраструктура дороги. В Ковровском районе обустроены две разворотные петли на 232-233-ем км в районе Дроздовки и на 241–242-ом км между Пестово и Сенино. Рядом с Сенино на 243-м км также отремонтирован 24-метровый мост через р.Арга.

Мероприятия по устройству слоев износа прошли на участках дороги с 144-го по 150-ый в Собинском районе и с 271-го по 279-ый км в Вязниковском районе. Дорожное покрытие обновили и на 45 километрах автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Работы проводились на участках с 312-го по 336-ой км от Веригино до Красного Эха, с 349-го по 365-ый км на обходе Гусь-Хрустального, а также с 403-го по 409-ый км у Великодворского.

Во Владимире капитально отремонтирован подземный пешеходный переход в микрорайоне Юрьевец.

На М-7 Волга смонтировали два модульных перехода: один у Ворши под Собинской, второй – у Болымотихи под Вязниками. Обновили и действующие на трассе зебры: в Алексеевке, Павловском, Коурково, у поворота на Кику.