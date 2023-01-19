В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, который делал закладки с наркотиками

фото с сайта регионального УМВД

В Гусь-Хрустальном полицейские патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц, обратили внимание на подозрительного молодого человека. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но был задержан.

При личном досмотре полицейские обнаружили в его рюкзаке свертки с неизвестным содержимым и мобильный телефон, в котором находились фотографии участков местности с указанием географических координат размещения ранее организованных тайников с наркотиками, сообщили в областном УМВД.

Задержанным оказался 22-летний уроженец одного из сопредельных государств, который приехал во Владимирскую область из соседнего региона для распространения запрещенных веществ бесконтактным способом.

Из одиннадцати организованных им тайников оперативники изъяли обмотанные цветным скотчем свертки с порошкообразным содержимым. Всего молодой человек планировал сделать порядка восьмидесяти таких «закладок». В свертках находилось в общей сложности более 40 граммов героина и наркотическое средство мефедрон, массой 23 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.