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НовостиПроисшествия18 января 2023 14:18

В Гороховце женщина оплачивала покупки украденной банковской картой

Карту она взяла у знакомой, когда находилась в гостях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту кражи с банковского счета.

Фигуранткой по делу проходит 37-летняя местная жительница. По версии следствия, минувшим летом она находилась с приятелями в гостях, и заметила, куда хозяйка квартиры убрала свою банковскую карту.

Когда никто не видел, гостья взяла ее и затем оплачивала покупки и проезд, в общей сложности заплатив при помощи карты 16 раз на 6000 рублей. Когда хозяйка заметила пропажу, она немедленно обратилась в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемую.

Женщина не стала отпираться и признала вину, полностью возместив потерпевшей ущерб.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.