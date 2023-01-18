Владимирский самбист завоевал "золото" всероссийского турнира

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Рыбинке состоялся Всероссийский турнир по самбо «Памяти почетного гражданина города Рыбинска В.С. Яковлева».

Участниками соревнований стали более 170 сильнейших борцов России из 18 регионов в возрасте от 16 до 18 лет.

Спортсмены Владимирской области показали следующие результаты. 1 место занял Андрей Сорокин (г. Владимир), 3 место у Никиты Яшухина (г. Владимир) и 3 место у Всеволода Котова (г. Ковров)

Данные соревнования являются официальным отбором на первенство России, которое состоится в феврале в Армавире.