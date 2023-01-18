В Киржачском районе полицейские обнаружили «резиновую квартиру»

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Киржачского района возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в России.

Фигурантом по делу проходит 40-летний местный житель. По версии следствия, он оформил на шестерых иностранцев уведомления о прибытии в его частный дом в Киржаче, но на самом деле хозяин знал, что мигранты приехали в Россию на заработки, а в его доме жить не будут.

Факт вскрылся участковыми уполномоченными полиции в начале января. Расследование уголовного дела продолжается.