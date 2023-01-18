Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 8:12

В Киржачском районе полицейские обнаружили «резиновую квартиру»

Ее хозяин стал фигурантом уголовного дела
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Киржачского района возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в России.

Фигурантом по делу проходит 40-летний местный житель. По версии следствия, он оформил на шестерых иностранцев уведомления о прибытии в его частный дом в Киржаче, но на самом деле хозяин знал, что мигранты приехали в Россию на заработки, а в его доме жить не будут.

Факт вскрылся участковыми уполномоченными полиции в начале января. Расследование уголовного дела продолжается.