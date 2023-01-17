Предприятие в Вязниковском районе инвестировало в расширение производства нетканых материалов 850 млн рублей

Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

Модернизация производственных мощностей компании «ТехноПласт» в Вязниках проводилась в рамках соглашения с администрацией Владимирской области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Благодаря инвестициям в объёме 850 млн рублей производство расширено и модернизировано, в результате Вязниковский район получит 190 дополнительных рабочих мест. Компания отремонтировала цеха, построила современные очистные сооружения, ангар для складирования сырья, приобрела технологическое оборудование.

Компания производит из вторичного сырья – использованных пластиковых бутылок – ПЭТ-флейк (используется при производстве синтетического волокна, стрепинг ленты и прочих изделий из вторичного полиэтилентерефталата), ПЭТ-волокна (сырьё для выпуска широкого спектра нетканых материалов) и геотекстиль (широко применяется при строительстве тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры, прокладке нефтегазопроводов, возведении автомобильных и железных дорог). После проведённой реконструкции производства выпуск ПЭТ-флейка увеличится до 8 тысяч тонн в год, ПЭТ-волокна – до 12 тысяч тонн, а геотекстиля – до 20 тысяч тонн.