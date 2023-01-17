Муромлянка Елена Еранина стала победителем этапа Кубка России по конькобежному спорту

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Челябинске проходит третий этап Кубка России по конькобежному спорту. В ледовом дворце «Уральская молния», вышли на старт 86 спортсменов (мужчин и женщин 20 лет и старше) из 20 регионов России.

Как сообщает министерство физкультуры и спорта Владимирской области, во второй соревновательный день первое место среди женщин на дистанции 1000 метров заняла муромлянка Елена Еранина.

Первые два этапа Кубка России прошли в октябре и ноябре 2022 года в Коломне и Санкт-Петербурге. По сумме 3-х этапов Елена Еранина является лидером общего зачета на данной дистанции. Очки, набранные спортсменами на этапах, будут учитываться на финале Кубка России, который пройдет с 23 по 26 февраля в Коломне.