Во Владимирской области 17 января коронавирус подтвержден у 19 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 случая во Владимире, 3 - в Муромском, по 2 - в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, по 1 заболевшему в Петушинском, Кольчугинском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178917 случаев заболевания (49686 сл. в г. Владимире, 19315 сл. в Муромском, 21137 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8626 сл. в Кольчугинском, 10963 сл. в Александровском, 7234 сл. в Юрьев-Польском, 15926 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3582 сл. в Собинском, 1976 сл. в г. Радужный, 5827 сл. в Киржачском, 4092 сл. в Камешковском, 3299 сл. в Гороховецком, 4563 сл. в Меленковском, 6046 сл. в Вязниковском, 6217 сл. в Суздальском, 2318 сл. в Селивановском).