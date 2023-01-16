Муромским студентам рассказали об опасностях на железной дороге

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, сотрудники Муромского ЛОП пришли к учащимся индустриального колледжа в рамках акции «Студенческий десант».

Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор Александр Сизов рассказал молодым людям о том, что железная дорога является источников повышенной опасности и напомнил о правилах безопасного поведения. Также поднимался вопрос о приеме на службу в полицию и о практике в стенах линейного отдела.

После этого ребятам рассказали о безопасности в интернете и о том, как вступить в народную дружину.

Вскоре полицейская акция «Студенческий десант» состоится и в других уголках региона, к ней подключатся все подразделения МВД — как линейные, так и территориальные.