Владимирские конькобежцы завоевали 4 золотые медали на первенстве ЦФО

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

13-15 января в конькобежном центре «Коломна» прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Первенство Центрального Федерального округа по многоборью среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.

В стартах приняли участие более 200 конькобежцев из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы.

Сборную Владимирской области на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва.

По итогам соревнований в 10-ку сильнейших вошли Полина Каримова, Иван Чванов, Юлия Бикметова, Владимир Табатченко.

Лидером команды стал Никита Патронов, занявший 1 место на дистанции 3000м, 1 место в дисциплине масстарт 10 кругов, 1 место на дистанции 5000м и 1 место по сумме многоборья (500м+3000м+1500м+5000м) среди юношей 16-17 лет.