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НовостиОбщество16 января 2023 11:51

Владимирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России

Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд Владимира
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Октябрьский райсуд рассмотрел административное дело, еще в декабре возбужденное в отношении местного жителя Александра Лапшина, который обвинялся в дискредитации Вооруженных сил России.

По итогам рассмотрения дела он был признан виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания владимирцу назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В суде уточнили, что Лапшин обвинялся в призывах в одной из популярных соцсетей подписать петицию против проведения специальной военной операции на Украине.