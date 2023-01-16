Владимирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Октябрьский райсуд рассмотрел административное дело, еще в декабре возбужденное в отношении местного жителя Александра Лапшина, который обвинялся в дискредитации Вооруженных сил России.

По итогам рассмотрения дела он был признан виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания владимирцу назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В суде уточнили, что Лапшин обвинялся в призывах в одной из популярных соцсетей подписать петицию против проведения специальной военной операции на Украине.