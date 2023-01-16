Во Владимирской области определили даты ЕГЭ

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Министерство просвещения РФ утвердило расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной этап сдачи экзаменов начнется 26 мая и закончится 20 июня.

26 мая - география, литература, химия; 29 мая - русский язык, 1 июня - математика (базовая и профильная), 5 июня - история, физика, 8 июня — обществознание, 13 июня - иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), биология, 16, 17 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"), 19, 20 июня — информатика.

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля. Резервные сроки для разных категорий - с 12 апреля по 19 сентября.

Основной госэкзамен для девятиклассников стартует 24 мая. В этот день они будут сдавать историю, физику, биологию, 30 мая - обществознание, информатика, география, химия, 2 и 3 июня - иностранные языки, 6 июня - русский язык, 9 июня — математика, 14 июня - литература, физика, информатика, география, 17 июня - обществознание, биология, химия.

До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ. Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, дополнительный - с 4 по 23 сентября.

В 2023 году произойдут изменения в процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее о них можно узнать на сайте мэрии.